السفارة الأميركية في بغداد تحذر مواطنيها من توترات

طالبت الولايات المتحدة الأميركية، الأحد، مواطنيها المتواجدين في العراق بضرورة أخذ الحيطة والحذر، وحثت مواطنيها بصفة عامة على الامتناع عن زيارة العراق.

وقالت السفارة الأميركية في بغداد في بيان إنها تحذر جميع المواطنين الأميركيين من التوترات في الداخل العراقي.

ودعا البيان، المواطنين الأميركيين إلى الامتناع عن زيارة العراق، ودعا المتواجدين بالداخل للابتعاد عن المناطق التي تُعرف بمكان تجمع المواطنين الأميركيين.

ونصح البيان، المواطنين الأميركيين بالحد من خروجهم للأماكن العامة، والانتباه إلى سلوك الأشخاص المتواجدين في محيطهم.