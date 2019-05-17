لجنة أممية تطلب التحقيق بجرائم بريطانيا في العراق

دعت لجنة أممية لإجراء تحقيق عام في مزاعم ارتكاب القوات البريطانية جرائم قتل وتعذيب في العراق خارج نطاق القانون. والنتائج تتعلق بفترة ما بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003.

وقالت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة في تقرير صدر عنها اليوم الجمعة إنه ينبغي على بريطانيا الإحجام عن إصدار قوانين تمنح العفو في جرائم التعذيب.

وأضافت اللجنة أن تحقيقات "فريق المزاعم التاريخية في العراق" لم تثمر محاكمات في جرائم حرب، رغم وجود نحو 3400 زعم بارتكاب القوات البريطانية جرائم منذ غزو العراق عام 2003 وحتى 2009.

وقالت اللجنة أيضا إن تقارير الانتهاكات التي ارتكبتها القوات البريطانية في أيرلندا الشمالية خلال عقود من العنف والتي عرفت باسم "ذا ترابلز" (الاضطرابات)- وهو صراع قومي عرقي في أيرلندا الشمالية خلال أواخر القرن العشرين- لم يجر التحقيق فيها بشكل ملائم هي الأخرى.