بعد إعدام عائلة.. نار داعش تلتهم قرية في الموصل

أكد مصدر أمني في قيادة عمليات نينوى لـ"العربية.نت" أن مسلحين ينتمون لداعش هاجموا قرية الإبراهيمية (تل الرمان) في منطقة الكوار في الجانب الغربي من الموصل في ساعة متأخرة من ليل الجمعة.

وأضاف المصدر أن عناصر داعش أحرقوا عدة منازل في قرية الإبراهيمية، غرب الموصل بعد أيام على اقتحام القرية وإعدام عائلة المختار فيها، وتصفية 7 أشخاص.

إلى ذلك، أوضح أن بعض سكان القرية هربوا منها بعد عملية اغتيال مختار القرية، في حين يعيش البعض الآخر حالة رعب ويستعد للمغادرة، خوفا من هجمات جديدة.

من جهتهم، أفاد مواطنون من مدينة الموصل بأن مسلحي داعش أحرقوا منازل غادرها سكانها في قرية تل الرمان المتاخمة لمنطقة الكوار.

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كما أكدوا أن القرية التي كانت تقطنها قرابة 12 عائلة، أضحت شبه فارغة بعد حادثة اغتيال المختار وعائلته الأسبوع الماضي.

إحراق محاصيل زراعية

وتأتي هذه العملية الإرهابية ضمن سلسلة هجمات ينفذها عناصر داعش في مناطق متفرقة من العراق، منها في محافظة ديالى، وخصوصا قضاء خانقين حيث أحرق التنظيم محاصيل زراعية تعود لمواطنين في قرى ميخاس ودارا ومبارك.

وكانت تلك المحاصيل من الحنطة والشعير معدة للحصاد، بحسب ما أكد أهالي من تلك القرى تحدثت العربية.نت معهم.

وينشط مسلحو داعش في مناطق متفرقة من العراق، حيث شنوا هجوما على نقطة عسكرية في منطقة الرياض، قبل يومين وقتلوا أربعة منتسبين ينتمون لقوات الشرطة الاتحادية، بحسب بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني في العراق.