وزير الخارجية: العراق يجب أن ينأى عن صراع الخليج

أعلن وزير الخارجية العراقي أن بلده يجب أن يبقى بعيدا عن الصراع في الخليج، مضيفا أنه ينبغي بذل جهود لتفادي "التوترات والتصعيد" في الشرق الأوسط.

وأدلى محمد علي الحكيم بالتصريحات في بريطانيا، الجمعة، خلال اجتماع مع وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، وفقاً لبيان صدر عن مكتب المسؤول العراقي.

وقال الحكيم إن وجهة نظر العراق تتمثل في أن أي خطوات قد تفاقم الوضع في المنطقة، التي تشهد توترات متزايدة بين إيران والولايات المتحدة، يجب أن يتم تجنبها.

وأضاف أن أي صراع في العراق سوف يؤجل التنمية وإعادة الإعمار بالبلاد.

يشار إلى أن ثمة علاقات وثيقة بين العراق وكل من واشنطن وطهران.