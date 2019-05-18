تأجيل رحلات "العراقية" لدمشق.. والسبب "مشاكل إدارية"

قالت وزارة النقل السورية إن رحلات الخطوط الجوية العراقية إلى دمشق المتوقعة لأول مرة منذ اندلاع الحرب في عام 2011 قد تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى.

وقالت الوزارة إن الرحلتين المقرر إجراؤهما اليوم السبت قد تأجلتا بسبب مشاكل إدارية بين الطيران المدني السوري والخطوط الجوية العراقية.

لم تقدم الوزارة المزيد من التفاصيل. فيما أفادت السفارة العراقية بمعلومة التأجيل.

هذا وأعلنت الخطوط الجوية العراقية الخميس أنها ستستأنف الرحلات الجوية، ما يجعلها أول شركة دولية تعلن عن خطط للعودة إلى مطار دمشق الدولي.

وظلت الخطوط الجوية السورية فقط تعمل في المطار، حيث تنظم بعض الرحلات الدولية.

ووافقت سوريا في أبريل/نيسان على طلب من الخطوط الجوية القطرية للسفر عبر المجال الجوي السوري.