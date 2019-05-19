الرئيس العراقي يستقبل سفير إيران ويدعو لحوار إيجابي

أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، خلال استقباله السفير الإيراني لدى بغداد، الأحد، على ضرورة اعتماد الحوار الإيجابي لتقليل التوتر في المنطقة.

وذكرت رئاسة الجمهورية العراقية، في بيان تلقّت "العربية" و"الحدث" نسخة منه، أن رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل السفير الإيراني لدى العراق، إيرج مسجدي، وجرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات السياسية على الساحة الإقليمية، وأضافت أنه جرى التأكيد على ضرورة اعتماد الحوار الايجابي، لتقليل حدة التوتر في المنطقة، وتثبيت الاستقرار فيها، وبما يخدم تطلعات الشعبين في حياة حرة كريمة.

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وكانت طهران قد علّقت في 8 مايو العمل ببعض بنود الاتفاق النووي وبعض الالتزامات الواردة فيه، وذلك بعد عام من إعلان واشنطن انسحابها من الاتفاق المبرم في 2015.

وفي اليوم نفسه شددت واشنطن عقوباتها على الاقتصاد الإيراني، وأعلن البنتاغون إرسال سفينة حربية وبطاريات باتريوت إلى منطقة الخليج إلى جانب حاملة طائرات.

وحيال هذا التصعيد الذي يثير قلق الأوروبيين والروس، الذين يؤيدون الحفاظ على الاتفاق النووي، أكد المرشد الأعلى علي خامنئي، الثلاثاء الماضي، أن "الحرب لن تندلع" مع الولايات المتحدة.

وجاء تصريح خامنئي على خلفية الهجوم مطلع الأسبوع الماضي على سفن في ميناء الفجيرة الإماراتي، وذكرت محطة "NBC NEWS"، الأميركية نقلا عن ثلاثة مسؤولين أميركيين، أن تقييما أميركيا كشف أنه "من المرجح جداً" أن تكون إيران وراء الهجمات التي طالت أربع سفن (سعوديتان وواحدة إماراتية وأخرى نرويجية) قبالة ميناء الفجيرة.

ونقلت "إن بي سي نيوز" الأميركية عن أحد المسؤولين على دراية بنتائج التحقيقات أن الولايات المتحدة لديها أدلة، بما في ذلك صور للأضرار وأدلة جنائية، تربط إيران أو وكلاءها بهجمات الأحد الماضي.

وقال المسؤولون إن السفن الأربع قصفت بما يعتقد أنها عبوات ناسفة.

وجاءت هذه الأحداث قبل استهداف محطتين لضخ النفط تتبعان لشركة أرامكو، الثلاثاء 9 مايو، في منطقتي الدوادمي وعفيف، وسط المملكة، بهجوم إرهابي، بواسطة طائرات مسيرة.