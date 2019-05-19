عمار الحكيم: أمن البعثات الدبلوماسية مسؤولية الدولة

بحث رئيس تحالف الإصلاح والإعمار عمار الحكيم مع القائم بأعمال السفارة الأميركية في بغداد جوي هود، العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة.

ووفقا لبيان نشره المكتب الإعلامي للحكيم فقد أكد رئيس تحالف الإصلاح والإعمار أن التصعيد الأميركي الإيراني الأخير يبعث القلق لدى جميع دول المنطقة ويهدد أمنها واستقرارها.

ورحب ببعض التصريحات الأخيرة التي تشير إلى حرص الطرفين على تخفيف حدة الصراع ، داعيا إلى أن يكون ذلك مقدمة للوصول إلى حلول مناسبة وتجنيب شعوب المنطقة ويلات الحروب وسياسات الحصار وشدد الحكيم على أن "أمن البعثات الدبلوماسية في العراق من مسؤولية الدولة العراقية وفي المقابل فإن على هذه البعثات أن ترسل رسائل إيجابية عن الوضع السياسي والأمني في العراق بعد أن وصل الى مراحل متقدمة تزول أمامها كل الأسباب الموجبة لمغادرة موظفي أو رعايا هذه البعثات للأرض العراقية.