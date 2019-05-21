رئيس وزراء العراق في الكويت الأربعاء

يزور رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الكويت، الأربعاء، في أول زيارة له للكويت بعد أن تولى منصبه في أكتوبر الماضي.

وقال سفير العراق لدى الكويت علاء الهاشمي لـ"رويترز"، إن زيارة رئيس الوزراء العراقي للكويت تهدف إلى "استكمال زيارته لدول الجوار العراقي والتنسيق المشترك خصوصا بعد انعقاد اللجنة العليا المشتركة" بين البلدين في الكويت في 12 مايو الجاري برئاسة وزيري خارجية البلدين.

وأوضح الهاشمي أن سياسة الكويت والعراق "أصبحت متقاربة" لا سيما بعد اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين.

وتأتي الزيارة في ظل تصاعد التوتر المحتدم بين الولايات المتحدة وإيران.