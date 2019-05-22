بعد توقيفه بلبنان.. طبيب رئيس العراق الأسبق ممنوع من السفر

أوقف جهاز الأمن العام اللبناني - بناءً على إشارة الإنتربول الدولي - محافظ كركوك السابق، نجم الدين كريم، في مطار بيروت الدولي أثناء توجهه إلى النمسا.

وأكدت مصادر أمنية لـ"العربية.نت"، الأربعاء، أن نجم الدين كريم سُحب منه جواز سفره، بعدما تم توقيفه في المطار، وهو موقوف الآن لدى النيابة العامة التمييزية في بيروت.

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وكان محافظ كركوك السابق يشغل منصب الطبيب الخاص للرئيس العراقي الأسبق، جلال طالباني.

وفي حين لم تُعرف بعد أسباب عملية إلقاء القبض على نجم الدين كريم، رجحت المعلومات أن يكون توقيفه جاء بناء على مذكرة إلقاء قبض صادرة من القضاء العراقي بتهم فساد.

يذكر أن مكتب محافظ كركوك السابق، كان نفى اعتقاله في مطار بيروت الدولي، واصفاً ما تم تداوله بالإشاعات والأخبار غير الصحيحة.

إطلاق سراح

وفي وقت لاحق الأربعاء، أشارت مصادر قضائية لبنانية لـ"العربية.نت" إلى "أن النيابة العامة التمييزية في لبنان أطلقت سراحه بعد خضوعه للتحقيق، إلا أنها أبقته رهن التحقيق ومنعته من السفر خارج لبنان بانتظار صدور طلب عراقي رسمي باسترداده".

وأوضحت المصادر "أن النيابة العامة التمييزية حققت معه في شأن قضايا مرتبطة بالفساد التي أصدر على أساسها القضاء العراقي مذكرة لتوقيفه والطلب من الإنتربول تنفيذ المهمة".

وأكدت المصادر "أننا على تواصل مع السلطات العراقية وفي أربيل من أجل ترتيب آلية ترحيله من لبنان وإعادته إلى العراق لتنفيذ عقوبة ما ارتكبه".