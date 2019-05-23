العراق والكويت يبحثان التعاون المشترك

بحث رئيس مجلس الوزراء، عادل عبدالمهدي، مع أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في زيارته الرسمية للبلاد تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين الشعبين والبلدين الجارين الشقيقين، وتطورات الأوضاع في المنطقة ومختلف القضايا التي تهم البلدين.

وأكد عبدالمهدي أن بلاده في مرحلة تصفير المشاكل بين مع الكويت، وقد قطعت شوطا كبيرا في ذلك، وتجاوزت الكثير من المسائل العالقة.

ووعد عبدالمهدي بالعمل لبناء مستقبل أفضل وعلاقات تكامل، خاصة في مجالات البناء والإعمار والخدمات.

ونوّه عبدالمهدي إلى أن الوضع حساس وخطير، كما أن العراق يخشى من انزلاق المنطقة إلى حرب مدمرة، مشيراً إلى تطابق وجهات النظر الأوربية مع العراق حول الأزمة بين إيران وأميركا.

من جهته، أكد أمير دولة الكويت استعداد بلاده للمساهمة في جهود إعمار العراق بمختلف المحافظات.

وأضاف أن الحرب ليست أمرا سهلا وتلحق ضررا بالجميع لو وقعت، وقال: "نأمل بنجاح جهود الوساطة التي يقوم بها العديد من الدول، وأن تفلح في تحقيق السلام والاستقرار لصالح الجميع".