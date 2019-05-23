مجلس كربلاء يصوت على إقالة المحافظ بأغلبية مطلقة

صوت مجلس محافظة كربلاء خلال جلسة طارئة، الخميس، على إقالة محافظ كربلاء عقيل الطريحي للمرة الثانية.

وأكد مصدر من داخل مجلس المحافظة أن 17 عضوا، صوتوا على إقالة الطريحي، من أصل 26 كانوا حاضرين في جلسة اليوم.

تشير مصادر سياسية الى أن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي، هو الذي يقف وراء إقالة الطريحي المحسوب على جناح رئيس الوزراء السابق داخل حزب الدعوة حيدر العبادي.

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وكان عضو مجلس محافظة كربلاء محمد الطالقاني، قد أكد الخميس الماضي، أن مجلس المحافظة يعتزم إقالة المحافظ، فيما أكد أن الحديث عن بديل الطريحي لشغل منصب المحافظ الجديد ما يزال مبكرًا.

وهذه هي الإقالة الثانية التي يتخذها مجلس المحافظة في حق المحافظ، فقد قرر المجلس في اكتوبر الماضي، إقالة المحافظ عقيل الطريحي من منصبه، وذلك بعد التصويت بالأغلبية المطلقة، قبل أن ترفض محكمة القضاء الإداري قرار الإقالة في فبراير الماضي، وتعيد المحافظ إلى عمله.

يذكر أن أخت المحافظ سندس الطريحي قد وقعت، الأربعاء، على وثيقة تطالب بإقالة أخيها المحافظ عقيل الطريحي.