العراق "يشجع" إيران على احترام الاتفاق النووي

دعا وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، إيران الجمعة إلى احترام الاتفاق المبرم حول برنامجها النووي، والذي يهدده الانسحاب الأميركي وتعليق طهران بعض التزاماتها فيه.

وقال الحكيم خلال مؤتمر صحافي في العاصمة النرويجية أوسلو "نعتقد أن خطة العمل الشاملة المشتركة، اتفاق جيد"، مستخدماً الاسم الرسمي للاتفاق النووي الإيراني الذي وقعته مع إيران في عام 2015، كل من روسيا والصين وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة.

موضوع يهمك في موقف مثير للجدل، قال المرشد الإيراني، علي خامنئي، إنه لا يتحمل مسؤولية الاتفاق النووي وألقى باللائمة على رئيس... خامنئي يتنصل من الاتفاق النووي.. ويلوم روحاني إيران

وأضاف الحكيم الذي يشارك في مؤتمر لمكافحة العنف الجنسي "نشجع الحكومة الإيرانية على أن تظل وفية للاتفاق وروح الاتفاق".

وتدهورت العلاقات بين طهران وواشنطن بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب في أيار/مايو 2018 الانسحاب من الاتفاق النووي وإعادة فرض عقوبات اقتصادية على إيران.

وبلغ التوتر أشده خلال الأسبوعين الماضيين، بعدما أعلنت الولايات المتحدة تعزيز وجودها العسكري في الشرق الأوسط لمواجهة "تهديدات" إيرانية. وقالت واشنطن الخميس إنها تدرس إرسال مزيد من القوات إلى المنطقة لضمان أمن القوات المنتشرة فيها بالفعل.

وأوضح الحكيم الجمعة أن "آخر ما نحتاج إليه هو صراع جديد في المنطقة. لدينا أصلاً صراعات كثيرة".

وأضاف "ولا أعتقد أن أحداً يريد لسعر برميل النفط أن يصل إلى مئتي دولار في المستقبل القريب".

وأعلن العراق، الذي يشكّل ملتقى استثنائياً للولايات المتحدة وإيران المتعاديتين في ما بينهما، استعداده للتوسط في وقف التصعيد.

وقال رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، الثلاثاء، إن بغداد تعتزم إرسال وفود "قريباً جداً" إلى طهران وواشنطن سعياً للتهدئة بين البلدين.