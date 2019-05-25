مقتل 3 مدنيين جنوب كركوك وحرق مزارع للحنطة والشعير

أفادت مصادر مطلعة عن مقتل 3 مواطنين وجرح 2 في كمين لتنظيم داعش أثناء محاولتهم إخماد حرائق أضرمت بمزارع للحنطة والشعير في ناحية العباسي التابعة لقضاء الحويجة جنوب غرب محافظة كركوك.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن مساحة المزارع التي تتعرض الآن للحرائق تصل إلى نحو 20 كيلومترا مربعا، وربما تتسع مساحة المزارع المعرضة للحرق إلى آلاف الدونمات.

من جهتهم، ناشد مزارعون، الحكومة العراقية بأخذ دورها في حماية المحاصيل الزراعية في عموم البلاد والتي تتعرض إلى حرق ممنهج، حسب قولهم.

هذا وقتل أمس الجمعة 4 مدنين في حادثة مشابهة شمال محافظة صلاح الدين جراء محاولتهم إخماد نيران بمزارعهم.