هجوم لـ"داعش" على مزارعين في قضاء الشرقاط.. ومقتل 4

شن عناصر من تنظيم "داعش" هجوماً على مزارعين في قضاء الشرقاط شمال محافظة صلاح الدين، ليل الجمعة، أثناء وجودهم في مزارعهم لحصاد الحنطة.

وأكد قائم مقام الشرقاط، علي الدودح، في تسجيل مصور حصلت "العربية.نت" على نسخة منه، مقتل 4 من الفلاحين على أيدي عناصر "داعش".

وقال الدودح إن الإرهابيين قاموا بحرق الحاصدة الزراعية وسيارة الفلاحين، وحرقوا محاصيل الحنطة التي كان الفلاحون يريدون حصادها، ثم لاذوا بالفرار.

كما أشار إلى أن المنطقة غرب قضاء الشرقاط وغرب تلول الباج مفتوحة وخالية من القطعات إلى الحدود السورية غرباً.

وأضاف أن هناك تعرضات دائمة في جبل مكحول من قبل عناصر "داعش" على القطعات العسكرية والمواطنين، مطالباً القوات الأمنية بضرورة تدقيق المعلومات عن كل المطلوبين.

من جانبه، أكد ابن عم الفلاحين المقتولين، ميسر الجميلي، لـ"العربية.نت"، أن هؤلاء الفلاحين هم مواطنون بسطاء وفقراء وظيفتهم الأولى والأخيرة هي الزراعة، ولم يكونوا يوماً جزءاً من قوات أمنية أو حاربوا أحداً.

وطالب الجميلي الحكومة العراقية بضرورة ملاحقة المجرمين وإعدامهم في مكان جريمتهم التي نفذوها بدم بارد.