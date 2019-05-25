وسط التوتر مع أميركا.. ظريف يصل العراق

أوردت وسائل إعلام إيرانية أن وزير خارجية البلاد وصل إلى بغداد للقاء نظيره العراقي ومسؤولين آخرين، وسط توترات مع واشنطن.

وذكرت وكالة أنباء "إرنا" الرسمية السبت أن محمد جواد ظريف سيلتقي نظيره العراقي محمد الحكيم والرئيس برهم صالح، ورئيس الوزراء خلال زيارته التي تستغرق يومين.

وقال ناطق باسم الخارجية الإيرانية إن ظريف سيناقش الوضع في المنطقة، وسبل إيجاد أرضية مشتركة.

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والجمعة زار ظريف باكستان والتقى مسؤولين هناك مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وفي وقت سابق من الشهر أرسل البيت الأبيض حاملة طائرات وقاذفات قنابل من طراز بي- 52 إلى المنطقة رداً على تهديد من إيران لم يفسر حتى الآن.

وتعتزم الولايات المتحدة إرسال 1500 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط وسط تصاعد التوترات.

بدوره، أكد رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، استعداد بلاده مجدداً للتوسط من أجل حلّ الأزمة بين أميركا وإيران.

وأوضح الحلبوسي أن بغداد مستعدة للتوسط بين واشنطن وطهران لكن أياً من الطرفين لم يطلب ذلك بشكل رسمي.

تصريحات الحلبوسي تزامنت مع وصول وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف إلى بغداد في زيارة رسمية لبحث ثلاثة ملفات على رأسها الوساطة العراقية بين بلاده وأميركا والعقوبات الأميركية وموقف بغداد من هذه العقوبات.