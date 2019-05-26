مسؤول "بيت المال الداعشي" في قبضة الأمن العراقي

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، عن اعتقال مسؤول خلية بيت المال في تنظيم "داعش" بمحافظة الأنبار العراقية.

وأوضحت في بيان مساء السبت، أن "قوة من وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، ألقت القبض على مسؤول ما يسمى "خلية بيت المال" التابعة لتنظيم داعش. كما أشارت إلى أن الاعتقال جاء بعد متابعة مستمرة في محافظة الأنبار غربي العراق.

يذكر أن شرطة محافظة نينوى كانت أعلنت قبل أيام أنها ألقت القبض على أحد عناصر داعش من الذين كانوا مسؤولين عن خطف السبايا الأيزيديات، بناء على معلومات استخبارية.

وأضافت أن "المعتقل عمل مسؤولاً عن ملف السبايا خلال سيطرة داعش على مدينة الموصل، ثم انتقل بعد ذلك للعمل في إعلام داعش والنشر في وكالة أعماق التي يستخدمها التنظيم في بث ونشر جرائمه بحق المواطنين الأبرياء".