نائب عراقي: فصيل مسلح يهدد رئيس البرلمان العراقي بالقتل

كشف النائب محمد الكربولي أن فيصلاً مسلحا يعمل على الساحة العراقية أرسل رسالة تهديد بالقتل لرئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي بسبب موقف الأخير من الأزمة بين طهران وواشنطن.

وأكد الكربولي أنه تم إخبار قيادات بالحشد الشعبي وتحالف البناء بهذا التهديد.

وكان رئيس مجلس النواب العراقي قد أبدى استعداد بلاده للتوسط من أجل حل الأزمة بين أميركا وإيران.

وأوضح الحلبوسي أن بغداد مستعدة للتوسط بين واشنطن وطهران، لكن أيا من الطرفين لم يطلب ذلك بشكل رسمي.

تصريحات الحلبوسي تزامنت مع وصول وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف إلى بغداد اليوم في زيارة رسمية لبحث ثلاثة ملفات على رأسها الوساطة العراقية بين بلاده وأميركا والعقوبات الأميركية وموقف بغداد من هذه العقوبات.