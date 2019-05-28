العراق.. نيجيرفان بارزاني رئيساً لكردستان

أعلن متحدث باسم برلمان كردستان العراق لوكالة رويترز، الثلاثاء، أن برلمان الإقليم انتخب نيجيرفان بارزاني رئيسا لكردستان العراق.

وحصل بارزاني الذي كان يتولى منصب رئيس وزراء الإقليم على 68 صوتا من أصوات 84 نائبا حضروا الجلسة. ويضم برلمان الإقليم 111 مقعدا.

يذكر أن نيجيرفان هو ابن شقيق مسعود بارزاني الرئيس السابق الوحيد للإقليم.

وكان برلمان كردستان عقد صباح الثلاثاء جلسته المخصصة لانتخاب رئيس للإقليم، وباشر بعرض أسماء المرشحين للتصويت، وسط مقاطعة كتلتي الاتحاد الوطني الكردستاني وحراك الجيل الجديد للجلسة.

يذكر أن رئيس إقليم كردستان السابق مسعود بارزاني، كان أعلن في كلمة متلفزة في 29 أكتوبر 2017، أنه قرر عدم التمديد بمنصب رئيس الإقليم اعتبارا من مطلع نوفمبر تحت أي ظرف. وألقى بارزاني كلمته في حينها بعدما وافق برلمان كردستان العراق على طلبه عدم تمديد فترة رئاسته للإقليم بعد أول نوفمبر 2017 في أعقاب استفتاء على الاستقلال قاده، ما أثار نتائج عكسية وردا عسكريا واقتصاديا ضد الإقليم الذي يقوده منذ 2005.