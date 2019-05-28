تعرف على ثاني رئيس لكردستان.. مولع بالشعر والأدب

انتخب نيجيرفان بارزاني الذي كان يتولى منصب رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، الثلاثاء، رئيساً للإقليم خلفاً لعمه مسعود بارزاني، بعد أن حصل على 68 صوتا من أصوات 84 نائبا حضروا الجلسة.

فمن هو الرئيس الجديد؟

نيجيرفان بارزاني، حفيد الزعيم الكردي التاريخي مصطفى بارزاني وابن إدريس بارزاني أحد أبرز زعماء الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وأصبح نيجيرفان اليوم ثاني رئيس لإقليم كردستان بعد مسعود بارزاني الذي شغله منذ عام 2005 كرئيس للإقليم حتى فشل الاستفتاء على استقلال الإقليم نهاية عام 2017.

ولد الرئيس الجديد للإقليم في شمال العراق وقضى جزءاً من حياته في المهجر في إيران.

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يتحدث الكردية والفارسية والإنجليزية.

عام 1996، وبعد خمس سنوات من الحكم الذاتي للإقليم الذي تعرض للقمع على يد نظام صدام حسين، تولى منصب نائب رئيس وزراء الإقليم وكان آنذاك في الثلاثين من عمره.

وبعد تلك الفترة، وبسبب الصراعات السياسية بين الحزبين الرئيسيين المتنافسين، تقلصت سلطة أربيل لتشمل مناطق شمال وغرب الإقليم، وعاد الوفاق ليتوحد الإقليم عام 2006، ويتولى نيجيرفان بارزاني رئاسة أول حكومة لإقليم كردستان.

كما شغل برهم صالح القيادي البارز في حزب الاتحاد الوطني ورئيس جمهورية العراق حالياً، منصب رئاسة وزراء الإقليم وعاد نيجيرفان مرة أخرى إلى منصبه عام 2012 وحتى الآن.

ونيجيرفان بارزاني متزوج من ابنة عمه مسعود بارزاني، وهو أب لخمسة أطفال ومولع بالشعر والأدب الكردي والفارسي.