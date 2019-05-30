العراق.. قتلى في سلسلة تفجيرات تهز كركوك

هزت سلسلة تفجيرات مساء الخميس محافظة كركوك العراقية (شمالاً)، مما أدى لسقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأوضحت خلية الإعلام الأمني في الجيش العراقي أن 6 عبوات ناسفة بدائية الصنع انفجرت في كركوك، بينما أبطلت القوات الأمنية مفعول عبوتين ناسفتين أخريين. واستهدفت العبوات شارع القدس والمحافظة وطريق بغداد في كركوك. وذكرت وسائل إعلام محلية أن مواقع التفجيرات شملت مركزين للتسوق وثلاثة متاجر.

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وأكدت الخلية وقوع 3 قتلى و16 جريحاً في هذه الهجمات. لكن مصادر طبية في مستشفى كركوك العام أكدت من جهتها وقوع خمسة قتلى على الأقل و18 مصاباً في التفجيرات.

ولم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرات لكن تنظيم داعش ينشط بالمنطقة. وأعلن العراق في ديسمبر/كانون الأول 2017 انتصاره على التنظيم الذي سيطر في السابق على مساحات كبيرة من البلاد. لكن التنظيم تحول إلى شن هجمات على غرار حرب العصابات بهدف تقويض حكومة بغداد.

وتمكن مقاتلون في التنظيم من إعادة تجميع أنفسهم في منطقة جبال حمرين في شمال شرقي البلاد التي تمتد من محافظة ديالي على الحدود مع إيران مروراً بشمال محافظة صلاح الدين وجنوب كركوك.