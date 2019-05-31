فيديو لمروع كركوك.. يوزع متفجراته ويفر طليقاً

روعت مساء الاثنين 6 تفجيرات مناطق متفرقة في محافظة كركوك (شمال العراق)، وقد تداول مغردون عراقيون فيديو قيل إنه يظهر أحد المشتبه بهم يضع العبوات الناسفة.

والتقطت كاميرا مراقبة من أحد المحال مشهداً لسيارة بيضاء كبيرة تتوقف في أحد الشوارع، ويترجل منها رجل، ليضع "غرضاً" في مكب ما، ويعود أدراجه إلى السيارة التي تنطلق بسرعة.

ولم يصدر أي تأكيد رسمي من السلطات العراقية حول الفيديو.

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يذكر أن خلية الإعلام الأمني في العراق كانت أعلنت في بيان لها مساء الخميس، أن أعمالا إرهابية استهدفت مناطق متفرقة في كركوك، مضيفة أن 6 عبوات ناسفة انفجرت، بينما تمكنت القوات الأمنية العراقية من إبطال مفعول عبوتين أخريين.

وأوضحت أن الاعتداءات وقعت في شارع القدس والمحافظة وطريق بغداد بمحافظة كركوك.

كما أكدت الخلية وقوع 3 قتلى و16 جريحاً في هذه الهجمات. لكن مصادر طبية في مستشفى كركوك العام أكدت من جهتها وقوع خمسة قتلى على الأقل و18 مصاباً في التفجيرات.