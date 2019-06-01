"الحشد" يهدد رئيس جامعة كركوك الجديد.. وسلفه يتلكأ

تعرض الرئيس الجديد لجامعة كركوك، صباح أحمد إسماعيل، إلى تهديدات من مسؤولين في الحشد الشعبي طلبوا منه عدم مباشرة مهامه والاستقالة من منصبه الجديد.

وأعلن النائب السابق عن محافظة كركوك، شاخوان عبدالله، لشبكة رووداو، أن "عدداً من مسؤولي الحشد الشعبي هددوا الدكتور صباح أحمد إسماعيل وطلبوا منه الاستقالة من رئاسة جامعة كركوك".

وقال عبدالله: "نحن على الخط بخصوص هذا الموضوع، وقد كان مقرراً أن يباشر الدكتور صباح مهامه يوم الخميس، لكن رئيس جامعة كركوك السابق اعتذر عن الحضور بحجة انشغاله ولم يحضر لتسليمه مهامه بصورة رسمية مما اعتبره البعض تلكأ، فتقرر أن يباشر الرئيس الجديد لجامعة كركوك مهامه يوم غد الأحد (2 حزيران 2019)".

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كما أشار إلى أن "وزير التعليم العالي في الحكومة الاتحادية يؤكد على ضرورة تسلم الدكتور صباح مهام منصبه".

وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة العراقية، قصي عبدالوهاب السهيل، قد أصدر في 29 أيار/مايو الماضي أمراً بإعفاء عباس حسن تقي، وهو تركماني شيعي، من منصبه رئيساً لجامعة كركوك وتعيين صباح أحمد إسماعيل، وهو كردي، رئيساً للجامعة.

وأكد تقي خبر إعفائه لـ"رووداو"، لافتاً إلى أن التغييرات تشمل جميع رؤساء الجامعات في العراق وقد تم تغيير رئاسات 14 جامعة حتى الآن، وأن الذي سيحل محله كردي.