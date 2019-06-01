العراق: نريد التهدئة بين أميركا وإيران

وصف وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم التصريحات الأخيرة للرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن عدم نية بلاده شن حرب ضد إيران بالخطوة في "الاتجاه الصحيح".

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وقال الحكيم في تصريح له، إنّ "موقف العراق واضح وصريح من الأزمة الحاليّة بين واشنطن وطهران، نحن نريد التهدئة، ومنع نُشُوب حرب في المنطقة".

وأضاف أن هذا الموقف يتطابق مع التصريحات الأخيرة للرئيس الأميركي ترمب حول التهدئة في المنطقة، وعدم النية في شن أيّ حرب".

ترمب: لا نسعى لتغيير نظام إيران

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أكد خلال مؤتمر صحافي عقده في اليابان منذ أيام، عدم نية الولايات المتحدة تغيير النظام في إيران.

وأضاف أنه يعتقد أن إيران تريد عقد اتفاق مع الولايات المتحدة، وهو أمر متوقع.

وقال: "نحن لا نسعى لتغيير النظام في إيران، إلا أننا نريدهم أن يتوقفوا عن إجراء التجارب النووية"، مضيفاً أن لإيران تصرفات كثيرة غير مقبولة في الشرق الأوسط.

كما أكد أن تجاوزات إيران وتدخلاتها في الدول ستتوقف بسبب العقوبات التي فرضتها.