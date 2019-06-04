إعادة فتح المنطقة الخضراء في بغداد أمام الجمهور

قال مسؤول عراقي، الثلاثاء، إن المنطقة الخضراء ببغداد، أصبحت مفتوحة الآن أمام الجمهور على مدار الساعة.

وصرّح اللواء جاسم يحيى عبد علي لوكالة أسوشييتد برس، أن المنطقة شديدة التحصين الواقعة على الضفة الغربية لنهر دجلة، والتي تضمّ السفارة الأميركية، والمقرات الحكومية العراقية، مفتوحة الآن "24 ساعة في اليوم، دون أي استثناءات أو شروط".

وكانت المنطقة مغلقة أمام الجمهور منذ الغزو الأميركي للعراق عام 2003، وفي وقت سابق من هذا العام، بدأت الحكومة تخفيف القيود حولها، وقالت إن المنطقة الخضراء ستكون مفتوحة للجمهور في عيد الفطر.

موضوع يهمك وجه رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، بإلغاء العيديات التي منحتها الوزارات لمنتسبيها.ونشرت "السومرية نيوز" وثيقة... العراق.. عبد المهدي يلغي "عيديات" منتسبي الوزارات العراق

تهدف هذه الخطوة إلى تصوير الثقة المتزايدة في الوضع الأمني العام للبلاد.

وعاشت المنطقة الخضراء فترة من الهدوء، بعد سنوات عاصفة من الانفجارات والعمليات، وفي مايو الماضي تذكّرت المنطقة فصولًا من أيام التهديدات الأمنية، إثر سقوط صاروخ كاتيوشا في محيط السفارة الأميركية، دون إحداث خسائر، ليؤكد لاحقا موقع "واشنطن إغزامينير "Washington Examiner" الأميركي، أن الصاروخ من نفس الطراز الذي تروّجه إيران، وتمدّ به حلفاءها، وكانت السلطات اليمنية قد ضبطت شحنة صواريخ من نفس النوع، قبالة سواحلها على متن سفينة إيرانية في 2013.