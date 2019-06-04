العراق.. عبد المهدي يلغي "عيديات" منتسبي الوزارات

وجه رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، بإلغاء العيديات التي منحتها الوزارات لمنتسبيها.

ونشرت "السومرية نيوز" وثيقة صادرة من الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، والتي تتضمن توجيها من عبد المهدي.

وجاء في الوثيقة أن "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وجه الوزارات والمؤسسات الحكومية التي صرفت مبالغ مالية إلى موظفيها بعنوان (عيدية) باسترجاع ما منح أو استقطاعه من رواتب المستفيدين".

كما أشارت إلى أن "ذلك يأتي من عبد المهدي للحفاظ على التوازن بين المواطنين بمختلف شرائحهم".

يذكر أن عدداً من الوزارات والمؤسسات الحكومية صرفت مبالغ مالية بمسمى "عيديات" إلى منتسبيها بمناسبة عيد الفطر وصل بعضها إلى 300 ألف دينار للموظف الواحد.