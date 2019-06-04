مقتل 4 من قوات الأمن بإطلاق نار في الطارمية شمال بغداد

قٌتل أربعة من أفراد الأمن العراقي وأصيب أربعة آخرون في إطلاق نار ببلدة الطارمية على بعد 25 كيلومترا شمالي بغداد، بحسب ما أفاد به بيان عن خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم الثلاثاء. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

من جهته، نقل موقع "السومرية نيوز" عن مصدر أمني قوله، إن "عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق اليابس ضمن قضاء الطارمية انفجرت، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية دون وقوع أية خسائر بشرية". وأضاف المصدر أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث، وفتحت تحقيقا في ملابساته".

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وأعلن العراق في ديسمبر/كانون الأول 2017، انتصاره على التنظيم الذي سيطر في السابق على مساحات كبيرة من البلاد، لكن التنظيم تحول إلى شن هجمات على غرار حرب العصابات بهدف تقويض حكومة بغداد.

وتمكن مقاتلون في التنظيم من إعادة تجميع أنفسهم في منطقة جبال حمرين في شمال شرقي البلاد التي تمتد من محافظة ديالى على الحدود مع إيران مروراً بشمال محافظة صلاح الدين وجنوب كركوك.

وتحسن الأوضاع الأمنية في عموم العراق وانخفض العنف خصوصا في العاصمة بغداد، بعد مرور نحو عام ونصف على إعلان الانتصار الكامل على تنظيم داعش، الأمر الذي دفع الأمم المتحدة إلى التوقف عن نشر التقارير الشهرية لأعداد ضحايا العنف في البلاد.