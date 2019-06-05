اشتباكات بين الجيش العراقي وداعش في الأنبار

اندلعت اليوم الأربعاء، اشتباكات قوية بين قوات الجيش العراقي وعناصر تنظيم داعش الإرهابي في وادي جعال قرب بحيرة الثرثار شمال ناحية البغدادي في محافظة الأنبار.

وأكد مصدر أمني أن الاشتباكات لا تزال مستمرة بين قوات الجيش وعناصر تنظيم داعش، وأسفرت حتى قبل ساعة عن قتل 7 عناصر من التنظيم الإرهابي.

وفي فبراير الماضي قال عدنان الجبوري، قائد شرطة ناحية العلم التابع لمحافظة صلاح الدين، إن الوضع الأمني في المناطق المحررة غير آمن، داعيًا المدنيين لعدم سلوك طرق جبال مكحول، التي يكثر فيها تواجد عناصر داعش.

وأوضح الجبوري لـ"العربية.نت" أن مناطق أطراف مكحول تشهد عودة نشاط فلول داعش المختبئين في كهوف وأنفاق الجبال، محذرًا من تسلّم داعش زمام الهجوم ضد المدن القريبة، وجاءت تصريحات الجبوري تعليقا على قتل التنظيم الإرهابي خمسة من صيادي الأسماك في بحيرة الثرثار شمالي محافظة الأنبار.