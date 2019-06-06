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العراق.. 7 انتحاريين كادوا يحولون عيد الأنبار حمام دم

المصدر: دبي - العربية.نت
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نجت منطقة البغدادي في الأنبار، الأربعاء، من حمام دم، بعد إحباط الاستخبارات العسكرية عملية انتحارية كبيرة لاستهداف المواطنين في عيد الفطر.

وأفادت الاستخبارات العسكرية في بيان لها أن مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 7 وبمشاركة نائب قائد الفرقة واستخبارات لواء 29 وفوج مغاوير الفرقة، تمكنت بعملية نوعية استباقية، تميزت بدقة المعلومة الاستخبارية وتحقيق عنصر المفاجأة والسرعة بالتنفيذ، من إحباط عملية انتحارية كبيرة كانت تستهدف المواطنين الأبرياء بمناسبة عيد الفطر في ناحية البغدادي بالأنبار.

وأضافت أن العملية أسفرت عن مقتل 7 انتحاريين كانوا يرتدون أحزمة ناسفة، ويمتلكون أسلحة متنوعة وعبوات ناسفة.

إلى ذلك، أشارت إلى أن عملية الاشتباك مع الإرهابيين أدت إلى مقتل آمر المجموعة المدعو "وسام عبد محمد".

كلمات دالّة

#البغدادي, #العراق

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