تركيا: "حيدنا" 43 مقاتلا كرديا في شمال العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركيةاليوم السبت "تحييد" 43 من أفراد حزب العمال الكردستاني المحظور في إطار عملية أطلقتها أنقرة في شمال العراق قبل 13 يوما.

وشن الجيش التركي العملية التي أطلق عليها "عملية المخلب" في منطقة هاكورك في شمال العراق يوم 27 مايو أيار باستخدام ضربات مدفعية وجوية أعقبها عمليات نفذتها فرق قوات خاصة.

ويتمركز حزب العمال الكردستاني في شمال العراق خاصة في منطقة قنديل الواقعة جنوب هاكورك. وقالت أنقرة إن العملية تهدف لتدمير ملاجئ وكهوف يستخدمها الحزب و"تحييد" أفراده.

ويستخدم لفظ تحييد للإشارة إلى حالات القتل أو الإصابة أو الأسر.

وقالت الوزارة في بيان اليوم السبت "تم تحييد 43 إرهابيا خلال عملية المخلب التي تواصلت بنجاح على مدى 13 يوما في منطقة هاكورك في شمال العراق".

وأضافت أنه تم تدمير 53 من الألغام الأرضية والعبوات الناسفة وتخريب 74 كهفا وملجأ كان أفراد الحزب يستخدمونها إلى جانب ضبط أسلحة وذخيرة تابعة للمقاتلين.

وقال وزير الدفاع، خلوصي أكار، إن العملية ستستمر في المنطقة لحين "تحييد آخر إرهابي".

وقال حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، ثالث أكبر حزب في البرلمان التركي إن مثل هذه العمليات أثارت أزمات، مضيفاً أن عشرات العمليات المماثلة في الماضي لم تسفر عن التوصل لحل.