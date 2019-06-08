وزير ألماني في بغداد لدعم العراق بمواجهة الإرهاب

وصل وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إلى بغداد، السبت، في زيارة رسمية، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وفرص حلحلة الوضع في المنطقة، ودعم العراق في مواجهة الإرهاب.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف، إن الزيارة تأتي لدعم وتعزيز دور العراق على الصعد كافة، ومنها مواجهة الإرهاب.

ووفق الصحاف، ليس معلوماً موعد انتهاء الزيارة كون جدولها متغيراً.

ومن المُقرر أن يلتقي ماس كلاً من الرئيس العراقي، برهم صالح، ورئيس الوزراء، عادل عبد المهدي.

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الألمانية، ماريا أدبار، قد أعلنت الخميس، أن ماس سيلتقي نظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، في طهران، الاثنين القادم، في إطار زيارة للمنطقة.