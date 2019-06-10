نيجرفان بارزاني يؤدي اليمين رئيساً لكردستان العراق

أدى نيجرفان بارزاني، الاثنين، اليمين الدستورية كرئيس لإقليم كردستان العراق ويرتقب أن يقوم الثلاثاء بتسمية رئيس حكومة جديد سيكون على الأرجح ابن عمه مسرور بارزاني، وفقا لخبراء.

وجرت المراسم في قصر المؤتمرات في مدينة إربيل، عاصمة هذا الإقليم الشمالي الذي يتمتع بحكم ذاتي منذ عام 1991، بحضور عدد كبير من مسؤولي الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم ودبلوماسيين ورجال دين.

ودعا الرئيس الجديد للإقليم إلى العمل وصولاً إلى أفضل تعاون بين اربيل وبغداد.

ومن المتوقع أن يعين بارزاني، أمام برلمان الإقليم، الثلاثاء، رئيسا جديدا للوزراء لتشكيل الحكومة الجديدة، كما قالت فالا فريد، رئيسة برلمان الإقليم.

ترجيح

ورجح خبراء أن يسمي نيجرفان (52 عاما) وهو رئيس الوزراء السابق ابن عمه مسرور بارزاني رئيسا للحكومة الجديدة.

ومسرور بارزاني رئيس جهاز الأمن في الإقليم، ابن الرئيس السابق مسعود بارزاني.

وبات نجيرفان ثاني رئيس لإقليم كردستان بعد مسعود بارزاني الذي شغله منذ عام 2005 كرئيس للإقليم حتى فشل الاستفتاء على استقلال الإقليم نهاية عام 2017.

وقاطع جلسة انتخاب نيجرفان بارزاني، حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي أسسه الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني، ويعد المنافس الأبرز للحزب الديمقراطي.