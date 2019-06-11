العراق.. احتجاجات في ميسان بسبب انقطاع الكهرباء

خرجت احتجاجات غاضبة في محافظة ميسان العراقية على خلفية انقطاع التيار الكهربائي لساعات، مطالبين بزيادة ساعات تغذية المحافظة بالكهرباء.

وفي سياق متصل، انتشر مقطع فيديو من أحد مستشفيات البصرة، أظهر الوضع الذي يعانيه المرضى هناك، الذين يغرقون في ظلام دامس ودرجات حرارة عالية، وأظهر المقطع المصور طوارئ مستشفى أبي الخصيب العام في البصرة، وهي بلا كهرباء منذ يومين، حسب تصريح صاحب الفيديو.

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لا تحسن ملحوظ

ويعاني العراق مشاكل تتعلّق بالكهرباء، تتكرّر سنوياً، في فصل الصيف، محدثة أزمات وتوترات في الشارع، فبعد 15 عاماً على تغيير النظام في العراق، لم تشهد الخدمات الأساسية أي تحسن ملحوظ من وجهة نظر المتظاهرين، مما أطلق العنان في السنوات الماضية لموجات من المظاهرات احتجاجاً على الأوضاع المتردية، وسوء الخدمات، والفساد المستشري.

ويُعد نقص الطاقة، الذي غالباً ما يترك المنازل بلا كهرباء لمدة تصل إلى 20 ساعة يومياً، عاملاً رئيسياً وراء أسابيع من الاحتجاجات الكبيرة في العراق خلال الصيف، وللتغلب على هذا النقص، يستورد العراق ما يصل إلى 28 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي من طهران لمصانعه، كما يشتري بشكل مباشر 1300 ميغاواط من الكهرباء الإيرانية، لكن كل هذه المصادر توقّفت منذ أعادت واشنطن فرض عقوبات على قطاع الطاقة الإيراني في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بعد انسحابها من الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015 بين الدول العظمى وطهران.