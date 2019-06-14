العراق يدعو بومبيو للعمل على تحقيق التهدئة بالمنطقة

دعا رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، أميركا لبذل جهود من أجل تحقيق "التهدئة" في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في المنطقة.



وجه عبد المهدي دعوته خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، اليوم الجمعة.



وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي إنهما بحثا تعزيز العلاقات الأميركية العراقية و"تبادلا وجهات النظر حول التطورات التي تشهدها المنطقة على خلفية الأزمة بين الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإيرانية".



وأضاف البيان أن بومبيو "أثنى على موقف العراق ودوره المتنامي وعلاقاته المتنوعة في محيطه العربي والإقليمي وسعيه للحفاظ على الأمن والاستقرار وتجنب التصعيد".

جاء ذلك فيما، اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، أن الهجوم على ناقلتي نفط في بحر عمان بالخليج "يحمل بصمات" إيران، مستنداً إلى شريط فيديو نشره البنتاغون.

وقال ترمب لشبكة فوكس نيوز "إيران قامت بهذا الأمر"، مضيفاً "نرى السفينة، مع لغم لم ينفجر، وهذا يحمل بصمات إيران".

وأوضح ترمب أن "أميركا تريد إعادة إيران للتفاوض"، وأضاف: "أنا مستعد حينما تكون إيران مستعدة، وليس هناك ما يدعو للعجلة".