تفجيران في بغداد ولا إصابات.. والأمن يبحث عن الفاعلين

أعلنت أجهزة الأمن العراقية، الخميس، عن وقوع تفجيرين في العاصمة بغداد، لم يسفرا عن وقوع ضحايا أو إصابات.

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وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان، إن الحديث يدور عن "عمل إرهابي بواسطة تفجير عبوة ناسفة في ساحة الوثبة وتفجير عبوة أخرى أيضا في منطقة الشعلة ببغداد".

كما نقلت وكالة "الشرق الأوسط"عن الشرطة العراقية أن قوات الأمن طوقت أماكن التفجيرين لمعرفة ملابساتهما، وشددت الإجراءات الأمنية بحثا عن الجناة.

يذكر أن بغداد تشهد بين فترة وأخرى تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة منها، ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص بين قتيل وجريح.