واشنطن تمدد مهلة العراق باستيراد الكهرباء من إيران

أعلنت الخارجية الأميركية رسميا تمديد مهلة العراق في استيراد الكهرباء من إيران لـ 120 يوما.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقع العراق اتفاقيات "خارطة طريق" لمدة خمسة أعوام مع جنرال إلكتريك وسيمنس تخطط بموجبها بغداد لإنفاق حوالي 14 مليار دولار على إنشاء محطات جديدة وأعمال صيانة وإصلاح وخطوط للكهرباء، ثم شراء معدات تمكنها من تجميع الغاز الطبيعي الذي يجري حرقه حاليا واستغلاله.

وعندما منح العراق شركة سيمنس عقودا في أبريل/نيسان، قال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إن الشركة الألمانية في وضع يؤهلها للفوز بمعظم العقود المستقبلية.

لكن مصادر على اتصال بالأطراف الثلاثة قالت لرويترز إن العراق طلب تحت ضغوط أميركية من جنرال إلكتريك وسيمنس الدخول في مناقصات على العقود، ومن المتوقع أن تمنح بغداد عقودا للشركتين كلتيهما.