سقوط صاروخ قرب السفارة الأميركية ببغداد.. والجهة مجهولة

أفادت مصادر أمنية عراقية بسقوط صاروخ على مبنى قرب السفارة الأميركية في "المنطقة الخضراء" وسط العاصمة بغداد، بالإضافة إلى قاعدة بلد الجوية وقاعدة أخرى قرب مطار بغداد الدولي

فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذه الحوادث.

وكانت خلية الإعلام الأمني أعلنت، السبت، عن "سقوط ثلاث قذائف هاون على قاعدة جوية شمال بغداد، حيث يوجد بعض المدربين الأميركيين، ما تسبب في حدوث حريق صغير دون وقوع إصابات".

كما أعلنت الخلية عن سقوط صاروخ كاتيوشا آخر على حي الجادرية، يبدو أنه كان يستهدف السفارة الأميركية القريبة، لكنه سقط على منزل مهجور دون خسائر.

وتقع منطقة الجادرية قرب "المنطقة الخضراء"، التي تضم عدداً من السفارات الأجنبية، بما فيها الأميركية.

إعفاء العراق

وجاء إطلاق هذه الصواريخ بالتزامن مع قرار الولايات المتحدة الأميركية تمديد إعفاء العراق من عقوبات شراء الكهرباء والغاز الإيرانيين لمدة ثلاثة أشهر أخرى.

وطبقاً لمسؤول حكومي عراقي، فإن "العراق ضمن تمديداً جديداً لمدة 90 يوماً لاستيراد الطاقة الإيرانية بعد مفاوضات طويلة مع الولايات المتحدة حتى الأيام الأخيرة قبل انتهاء مهلة الإعفاء".

وهذا الإعفاء هو الثالث منذ بدء الولايات المتحدة فرض المزيد من العقوبات على إيران.