قادة عراقيون يحددون مهلة أسبوعين لتشكيل الحكومة

أكدت القيادات السياسية في العراق، الالتزام بوثيقة الإطار الوطني لسياسة عراقية موحدة وتشكيل الحكومة خلال أسبوعين.

وعقد قادة سياسيون اجتماعا في مقر رئاسة الجمهورية العراقية، حضرها رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي، بحثوا خلاله المستجدات الداخلية والإقليمية.

وجرى الاتفاق على وجوب "إكمال" التشكيلة الوزارية، بمدة زمنية أقصاها أسبوعان من الآن، وبما يعزز الثقة بقدرة قوى البرلمان السياسية على تجاوز الخلافات وتفاديها في مثل هذه الظروف.

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وتم خلال الاجتماع التأكيد على الالتزام بالمنهاج الوزاري والبرنامج الحكومي وبوثيقة (إطار السياسة الوطنية) التي تم التوافق عليها في مايو الماضي. كما تم التأكيد على دعم الحكومة والمؤسسات الدستورية في تنفيذ بنودها والتقيّد بمفاهيمها بما يحول دون الزج بالعراق في أتون الصراعات الإقليمية.

وأكد المجتمعون على مواجهة الفساد المستشري وإيقافه والتأكيد على مبدأ سيادة سلطة القانون، ودعم الجهود الأمنية والاستخباراتية لاستئصال الإرهاب، ودعم أمن المواطن من أي تجاوز أو تعدٍّ على حقوقه من أي طرف من الأطراف.