استهداف قاعدة عسكرية تستضيف أميركيين في الموصل

أفاد بيان للجيش العراقي أن صاروخاً سقط قرب قاعدة عسكرية تستضيف قوات أميركية في مدينة الموصل، شمال البلاد، في وقت متأخر الثلاثاء، في ثاني واقعة من نوعها خلال يومين.

ولم يذكر البيان تفاصيل عن خسائر مادية أو بشرية. وقال إن الصاروخ الذي أطلق كان من طراز كاتيوشا قصير المدى.

وقال القائد العسكري في مدينة الموصل إن الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة، ولم يسفر عن وقوع ضحايا أو أضرار. وأضاف دون الخوض في تفاصيل أن الصاروخ المحلي الصنع أطلق من غرب الموصل عبر نهر دجلة.

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صاروخ محلي الصنع

إلى ذلك، قالت مصادر أمنية لوكالة "رويترز" بشكل منفصل إن صاروخين من طراز كاتيوشا سقطا على القاعدة.

وخلال وقت قصير عثرت قوة مشتركة من قيادة عمليات نينوى وشرطة نينوى على المنصة التي أطلق منها الصاروخ، حيث تركها المنفذون في مكان اطلاقهم للصاروخ بحسب الصور التي وزعتها قيادة عمليات نينوى .

من جهتها، أصدرت قيادة عمليات نينوى، توضيحاً بشأن الصاروخ الذي سقط في أيسر الموصل. وقال قائد العمليات اللواء نومان الزوبعي في بيان "نطمئن أهلنا في مدينة الموصل أن الصاروخ الذي إنطلق هو محلي الصنع"، مبينا انه "إنطلق من محاذاة الجانب الأيمن وسقط على مسافة بعيدة من إحدى المقار الأمنية في الجانب الأيسر".

وسقطت ثلاثة صواريخ على قاعدة "التاجي" التي تستضيف قوات أميركية شمال بغداد الاثنين.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ قرب قواعد عراقية هذا الأسبوع.