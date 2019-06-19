السجن 26 عاماً لعراقي-كندي تآمر لتنفيذ تفجير بالموصل

أعلن مسؤولون أن محكمة اتحادية في بروكلين أصدرت، الثلاثاء، حكما بالسجن 26 عاما على رجل يحمل الجنسيتين العراقية والكندية لدوره في تدبير تفجير شاحنة بقاعدة أميركية في الموصل بالعراق في أبريل/ نيسان 2009.

وأسفر التفجير عن مقتل 5 جنود أميركيين، ورجلي شرطة عراقيين.

وقال مسؤولو وزارة العدل الأميركية، إن فاروق خليل محمد عيسى (51 عاما) أقر بالذنب في مارس/آذار 2018 في تهمة واحدة وهي التآمر لقتل أميركيين. وتصل أقصى عقوبة لهذه الجريمة إلى السجن مدى الحياة، لكن الادعاء وافق على عقوبة السجن 26 عاما وفق اتفاق لاعترافه بالذنب.

وذكر مساعد النائب العام للأمن القومي، جون ديميرس، في بيان صحافي، أن "حُكم اليوم يفرض نوعا ما من عدالة الأرض على شخص تورط في قتل 5 من أفراد الجيش".

وأوضح أن الحكم "لا يمكن أن يعوض عن الشر الذي اقترفه أو يخفف من ألم الأسر التي تغيرت حياة أفرادها إلى الأبد".

وأفاد الادعاء أن عيسى، أثناء إقامته في كندا، تآمر مع مجموعة من المسلحين الذين نفذوا هجوما انتحاريا بشاحنة تحمل متفجرات في العاشر من أبريل/ نيسان 2009 على قاعدة "فورورد اوبيريتنج بيز ماريز" الأميركية بالموصل.

وأوضح المسؤولون في البيان أن "عيسى تآمر للوصول بالشاحنة المحملة بالمتفجرات إلى بوابة القاعدة العسكرية". وخلّف الانفجار حفرة عمقها 60 قدما.