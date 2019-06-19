بالصور.. هذا ما خلفه صاروخ الكاتيوشا على إكسون موبيل

أظهرت صور آثار الأضرار التي خلفها الصاروخ الذي أصاب صباح الأربعاء مقراً للسكن والعمليات يتبع عدداً من شركات النفط الأجنبية العالمية بما في ذلك شركة إكسون موبيل الأميركية قرب مدينة البصرة جنوب العراق، وأسفر عن إصابة اثنين من العمال العراقيين، بحسب ما أفادت الشرطة العراقية.

وقالت الشرطة إن الصاروخ أصاب موقع البرجسية الذي يقع قرب حقل الزبير النفطي.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى الآن. ويأتي ذلك بعد هجومين منفصلين وقعا خلال يومين واستهدفا قواعد لأفراد في الجيش الأميركي بالعراق في وقت يتصاعد فيه التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

إجلاء موظفين

وأجلت الولايات المتحدة المئات من موظفيها الدبلوماسيين في سفارتها ببغداد الشهر الماضي متعللة بتهديدات غير محددة من قبل إيران على المصالح الأميركية في العراق المجاور الذي تدعم طهران بعض الجماعات الشيعية المقاتلة فيه.

وجاء سقوط الصاروخ اليوم الأربعاء، فيما بدأ موظفو إكسون يعودون إلى البصرة بعد أن تم إجلاؤهم في أعقاب مغادرة الدبلوماسيين.

وذكر مصدر أمني أن إكسون تعد لإجلاء نحو 20 من موظفيها الأجانب على الفور.

إلى ذلك، قال مسؤولون في مجال النفط إن العمليات لم تتأثر بالأحداث بما في ذلك الصادرات من جنوب العراق. وأضافوا أن من بين الشركات الأخرى التي تعمل في الموقع رويال داتش شل وإيني الإيطالية.

وذكرت الشرطة أن الصاروخ كان من طراز كاتيوشا قصير المدى وسقط على بعد 100 متر من جزء من الموقع تتخذ منه إكسون مركزا للسكن والعمليات.

يأتي هذا في وقت زادت واشنطن ضغوط العقوبات على إيران في الشهور القليلة الماضية.