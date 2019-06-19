عبدالمهدي: سنقدم أي شخصية للقضاء يثبت فسادها

أوضح رئيس الحكومة العراقية، عادل عبد المهدي، الثلاثاء، الإجراءات القانونية بحق محافظ كركوك المطلوب للقضاء نجم الدين كريم، وقال إن المعارضة السياسية أمر صحيح إذا كانت ملتزمة بالثوابت الوطنية.

وقال عبد المهدي في كلمة له خلال مؤتمره الأسبوعي إن "لم تتمكن القوى السياسية من تقديم مرشحين إلى الوزارات المتبقية سنقوم نحن بذلك".

وأضاف عبد المهدي أن "هناك استعداداً كبيراً لتقديم أي شخصية للقضاء شرط توفر أدلة تشير لوجود فساد"، مشيراً إلى أن "مكافحة الفساد لا تقل خطورة وأهمية عن مكافحة الإرهاب".

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وختم عبد المهدي كلامه قائلا: "سنطبق الإجراءات القانونية بحق محافظ كركوك المطلوب للقضاء، ونحتاج إلى تقديم أدلة كافية لتثبيت أي شبهة فساد"، مشيراً إلى أنه "تم تشكيل لجنة خاصة لمعالجة انعقاد مجلس كركوك والمصادقة على الخطة الاستثمارية".

موقوف في لبنان

وكان جهاز الأمن العام اللبناني، قد أوقف في مايو/أيار الماضي- بناءً على إشارة الإنتربول الدولي - محافظ كركوك السابق، نجم الدين كريم، في مطار بيروت الدولي أثناء توجهه إلى النمسا.

وأكدت مصادر أمنية لـ"العربية.نت"، حينها، أن نجم الدين كريم سُحب منه جواز سفره، بعدما تم توقيفه في المطار، وأوقف لدى النيابة العامة التمييزية في بيروت.

بعدها بساعات، أشارت مصادر قضائية لبنانية لـ"العربية.نت" إلى "أن النيابة العامة التمييزية في لبنان أطلقت سراحه بعد خضوعه للتحقيق، إلا أنها أبقته رهن التحقيق ومنعته من السفر خارج لبنان بانتظار صدور طلب عراقي رسمي باسترداده".

وأوضحت المصادر "أن النيابة العامة التمييزية حققت معه في شأن قضايا مرتبطة بالفساد التي أصدر على أساسها القضاء العراقي مذكرة لتوقيفه وطلب من الإنتربول تنفيذ المهمة".

وأكدت المصادر حينها أنها على تواصل مع السلطات العراقية وفي أربيل من أجل ترتيب آلية ترحيله من لبنان وإعادته إلى العراق لتنفيذ عقوبة ما ارتكبه".

يذكر أن مكتب محافظ كركوك السابق، كان نفى اعتقاله في مطار بيروت الدولي، واصفاً ما تم تداوله بالإشاعات والأخبار غير الصحيحة.