"حقوق الإنسان" تشرح "تعاسة" أوضاع السجون العراقية

أكدت المفوضية العليا لحقوق الإنسان أن أوضاع السجناء في السجون العراقية سيئة جداً، حيث أشارت المنظمة إلى أن أغلب السجون تعاني اكتظاظاً بأعداد السجناء.

ونشر عضو مجلس المفوضين في المنظمة هيمن باجلان، بياناً قال فيه إن "أوضاع السجناء سيئة جداً في ظل غياب البرامج التأهيلية الفكرية والبدنية لهم".

وأضاف باجلان "لدينا معايير دولية لفرق الرصد التابعة للمفوضية لتتبع أوضاع السجون والبيئة السجنية وأقسام تأهيل السجناء داخل السجون وأساليب التعامل معهم، وفق القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء".

وأوضح أن أغلب السجون تعاني من اكتظاظ في أعداد المسجونين، خصوصاً أن الإحصائيات تشير إلى وجود أكثر من(28.000) محكوم و(29.000) موقوف على ذمة التحقيق حتى الآن لم تحسم قضاياهم".

انعدام خدمات

وتعاني السجون العراقية من الاكتظاظ والإهمال وانعدام الخدمات وتردي الأوضاع المعيشية والصحية التي ساهمت في انتشار الكثير من الأمراض الجلدية والمعدية بينهم.

بالإضافة إلى غياب شبه كامل لحقوق السجين، حيث إن أغلبهم موقوفون منذ سنين بدون محاكمة ولم تحسم قضاياهم بعد.