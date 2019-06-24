العراق.. هذه أسماء المرشحين للوزارات

قدم رئيس الحكومة العراقية عادل عبدالمهدي، أسماء مرشحيه إلى رئاسة البرلمان كي يتم التصويت عليهم في الجلسة المقرر انعقادها، الاثنين، لاستكمال الكابينة الوزارية.

وكشفت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان العراقي، فيان صبري، لإحدى الصحف عن المرشحين وهم:

القاضي فاروق أمين لوزارة العدل، ونجاح الشمري لوزارة الدفاع، وياسين الياسري لوزارة الداخلية، وسفانة الطائي لوزارة التربية.

وأوضحت صبري أن الحزب الديمقراطي الكردستاني سيدعم جميع المرشحين الذين أرسلت أسماؤهم من قبل رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، وسيتم التصويت عليهم من قبلنا في جلسة البرلمان.

"مراجعة الأخطاء"

وكان القيادي في تحالف القرار أثيل النجيفي، قد رأى أن العراق فقد أهم سلاح يمتلكه لملاحقة الإرهاب.

وقال النجيفي في تغريدة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن "سياسة العراق الخاطئة أفقدته أهم سلاح يمتلكه لملاحقة الإرهاب"، مبينا أن "إخلاء الولايات المتحدة لخبرائها في قاعدة بلد يعني توقف إقلاع طائرات F16 وصعوبة ملاحقة الإرهابيين في البوادي والمناطق الوعرة".

وتابع النجيفي "نحن نسير نحو وضع العراق عام 2014، وعلى الحكومة العراقية مراجعة الأخطاء قبل فوات الأوان".