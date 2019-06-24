أراضي الوقف توتر نينوى.. نواب يحذرون من فتنة طائفية

طالب نواب من محافظة نينوى بإنهاء حالة النزاع على أملاك الوقفين السني والشيعي في المحافظة، محذرين من تداعيات محتملة لاستمرار الصراع بينهما على أملاك عائدة تاريخياً إلى الوقف السني يجري تحويل ملكيتها حالياً إلى الوقف الشيعي.

وبحسب البيان، طالب النواب "رئيس الوزراء والنواب باستضافة رئيسي الوقفين السنّي والشيعي وبحضور ممثل عن رئيس الوزراء لحسم موضوع التداعيات التي تجري في المحافظة والمتعلقة بالوقفين، وإنهاء حالة النزاع القائمة وبالشكل الذي يحفظ حقوق الجميع، وينأى بالمحافظة عن الاضطراب والتوتر".

تحذيرات من فتنة

بدوره، حذر النائب في تحالف النصر خالد العبيدي من فتنة تهدد السلم المجتمعي في نينوى، مطالباً بتدخل فوري لمنع الانتهاكات الحاصلة ضد الأوقاف السُنية في المحافظة.

وفي تصريح خاص لـ"الشرق الأوسط"، أكد الدكتور محمد عدنان، مدير الاستثمار في "ديوان الوقف السني"، أن "ملف الأوقاف يعود إلى عام 2003 حين تم إلغاء وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وإنشاء 3 دواوين هي: ديوان الوقف السني، وديوان الوقف الشيعي، وديوان الوقف المسيحي والديانات الأخرى، حينها تم تشكيل لجنة أطلق عليها (لجنة الفك والعزل) بهدف حل الخلافات حول الأوقاف العائدة لكل وقف من هذه الأوقاف".

وأضاف أن "اللجنة المذكورة ولأسباب لا نعرفها لم تبت بالأمر رغم أن تعليمات كانت صدرت لها عام 2008 وتمت المصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء بهدف السير بإجراءات الفك والعزل، ولكن لم يتم تحقيق أي تقدم بهذا الشأن".

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وأشار عدنان إلى أنه "بعد تحرير الموصل من تنظيم (داعش) الإرهابي، قام ديوان الوقف الشيعي وبمساعدة أطراف متنفذة بالسيطرة على تلك الأملاك العائدة للوقف السني".

خطط لتشييع مدينة الموصل

من جهته، فإن أثيل النجيفي، محافظ نينوى السابق، الذي صدرت بحقه عقوبة بالسجن لمدة 3 سنوات بسبب هذا الملف، يقول لـ"الشرق الأوسط": إن "هذه القصة بدأت منذ عام 2010، وهناك جهات وأحزاب دينية تعتقد بضرورة تشييع مدينة الموصل لإحكام سيطرة الأحزاب الدينية عليها".

وأكد النجيفي "أن هذه القضية مقصودة لإثارة الفتنة، ولهذا حاولت أن أمنع هذا الأمر حين كنت أدير المحافظة ليس من دافع طائفي كما يظنون ولكن بدافع تفادي الفتن".

خلاف قديم على أراضي الوقف

يشار إلى أن الخلاف على عائدية الأراضي الوقفية بين الوقفين السني والشيعي يمتد إلى محافظات أخرى، حيث في محافظة صلاح الدين، استحوذت العتبة العسكرية على الأملاك والأراضي التابعة لها إبان حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وحوّلت ملكيتها إلى الوقف الشيعي، كما قامت بمنع التجار وأصحاب المحال والفنادق والمطاعم من مزاولة أعمالهم.