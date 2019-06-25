العراق: مقتل 14 عنصرا من داعش والقبض على قيادي

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، أمس الاثنين، مقتل 14 عنصرًا من داعش الإرهابي، وإلقاء القبض على قيادي ينتمي للتنظيم وسط محافظة كركوك شمال العراق.

وفي بيان، كشفت قوات مكافحة الإرهاب العراقية التابعة لوزارة الدفاع، أن العملية تمت في جنوب كركوك واستمرت ليومين، وأن القوات العراقية تلقت دعما من الطائرات الحربية التابعة للتحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة.

وفي السياق نفسه، كشفت خلية الإعلام الأمني التابعة لوزارة الدفاع، عن إلقاء القبض على قيادي في تنظيم داعش بمنطقة حي الوحدة، وسط كركوك، كان بحوزته أسلحة ووثائق مهمة تم ضبطها ولم تكشف عن تفاصيل إضافية.



ورغم الإعلان الرسمي نهاية 2017 عن هزيمة تنظيم داعش في العراق، إلا أن القادة العسكريين العراقيين يؤكدون أن التنظيم يمتلك الخلايا النائمة التي تعمل بشكل فردي في المناطق التي جرى تحريرها، حيث يحاول المتطرفون استهداف الحواجز الأمنية والأرتال العسكرية خاصة في المناطق المحصورة بين محافظات ديالى وصلاح الدين وكركوك.