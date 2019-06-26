العراق يسجن امرأة إندونيسية 15 عاما لانضمامها إلى داعش

قضت محكمة عراقية عليا بسجن امرأة إندونيسية 15 عاما لانضمامها إلى تنظيم داعش.

قال بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، إن المرأة كانت متزوجة من عضو في تنظيم داعش قتل في غارة جوية، نفذها التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.

أضاف البيان أن المرأة كانت قد عبرت إلى محافظة نينوى العراقية قادمة من سوريا، دون أن يذكر متى تم ذلك.

وحكمت محكمة عراقية في الأسابيع الأخيرة على نحو عشرة مواطنين فرنسيين بالإعدام، لكونهم أعضاء في تنظيم داعش. ولم يتم تنفيذ أي من الأحكام الصادرة ضد الفرنسيين بعد.

احتجز العراق أو سجن ما لا يقل عن 19 ألف شخص، متهمين بالارتباط بتنظيم داعش أو غير ذلك من الجرائم المتعلقة بالإرهاب، وحكم على أكثر من ثلاثة آلاف منهم بالإعدام، وفقا لتحليل أجرته أسوشييتد برس العام الماضي.