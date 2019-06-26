مقتل شخص وإصابة اثنين جراء حرائق معمل الكبريت بالموصل

قتل شخص وأصيب اثنان جراء الحرائق التي اندلعت في محيط معمل الكبريت جنوب الموصل.

وأعلن محافظ نينوى منصور المرعيد، الأربعاء، النفير العام في المحافظة بسبب حريق قرب كبريت المشراق.

وقال المرعيد، في بيان "نعلن النفير العام في نينوى وعلى جميع المؤسسات في المحافظة الاستعجال في إخماد الحرائق التي نشبت في معمل كبريت المشراق".

ووجه مجلس محافظة نينوى، الأربعاء، نداء استغاثة للحكومة الاتحادية في بغداد والمتطوعين للمساعدة في إطفاء حرائق الكبريت.

وحذر عضو مجلس محافظة نينوى، عبد الرحمن الوكاع، من كارثة إنسانية قد تضرب مناطق جنوب الموصل بعد أن التهمت النيران آلاف الأطنان من مخزون الكبريت المصنف بالسام، موضحا أن المخزون يتبع لشركة إنتاج كبريت المشراق الحكومية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن العراقية.

فيما هرعت فرق الإطفاء وآليات الدفاع المدني محاولة السيطرة على النيران والحيلولة دون وقوع كارثة إنسانية هناك بسبب الغازات السامة المرافقة للحرائق، يذكر أن مناطق شاسعة من المحاصيل الزراعية في العراق قد تعرضت لعمليات حرق وصفت بالمفتعلة قد ضربت مناطق مختلفة بالبلاد منذ نحو شهر، تلك الحوادث اتهمت أوساط سياسية عراقية تنظيم داعش وعناصر تتبع إلى ميليشيات الحشد الشعبي المرتبط بإيران بأنها تقف وراء عمليات حرق المحاصيل الزراعية.