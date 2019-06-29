عبدالمهدي: العراق يستحق دعماً عالمياً مضاعفاً للإعمار

قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إن تضحيات بلاده التي تقاتل تنظيم داعش تعني أنها تستحق دعماً أكبر في جهود إعادة الإعمار من المجتمع الدولي.

وأدلى عبد المهدي بتصريحاته اليوم السبت خلال لقائه بوفد من أعضاء مجلس الأمن الدولي، الذي يقوم بزيارة هي الأولى من نوعها إلى العراق.

وأعلن العراق الانتصار على داعش في يوليو /تموز 2017، بعد أن استعاد الجيش سيطرته على الموصل، ثانية كبريات مدن البلاد، بعد ثلاث سنوات من الاستيلاء عليها من قبل المتطرفين.

وتسببت الحرب ضد داعش في دمار العديد من المدن والبلدات والقرى ويكافح العراق لإعادة إعمارها.

وتعهد مانحون دوليون بتقديم 30 مليار دولار للمساعدة في إعادة بناء العراق العام الماضي، وهو ما يقل بكثير عن المبلغ المطلوب البالغ 88.2 مليار دولار.