الصدر عن قرار ضم الحشد للقوات العراقية: خطوة مهمة

أعرب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، عن ترحيبه بقرار رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، بضم كافة تشكيلات الحشد الشعبي للقوات المسلحة العراقية، وإغلاق مكاتبه في المناطق. وطالب سرايا السلام بأن تكون المبادرة لتنفيذ القرارات بعد إعلانه فك ارتباطه بها.

كما قال الصدر في تغريدة نشرها على "تويتر": "إن ما صدر عن رئيس مجلس الوزراء فيما يخص الحشد الشعبي أمر مهم وخطوة أولى صحيحة نحو بناء دولة قوية لا تهزها الرياح من هنا وهناك، إلا أنني أبدي قلقي من عدم تطبيقها بصورة صحيحة".

كذلك أضاف: "ما يهمني هنا أيضاً أن تكون سرايا السلام التي أمرت بتأسيسها سابقاً هي المبادرة الأولى لذلك ومن فورها، وعلى الأخ أبو ياسر التطبيق فوراً، وذلك بغلق المقرات وإلغاء الاسم وغيرها من الأوامر".

موضوع يهمك شكل قرار رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، بصفته القائد العام للقوات المسلحة، الذي صدر الاثنين بإغلاق جميع مقرات... الحشد الشعبي بالعراق.. حصر صلاحيات أم حرس ثوري جديد؟ العراق

وتابع قائلاً: "من هنا أعلن انفكاكها عني انفكاكاً تاماً لا شوب فيه، فيما إذا ألحقت بالجهات الأمنية الرسمية".

يذكر أن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي كان قد أصدر أمراً ديوانياً، الاثنين، بضم كافة تشكيلات الحشد الشعبي إلى القوات المسلحة العراقية، وإغلاق مقراتهم سواء داخل المدن أو خارجها.