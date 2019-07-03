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اندلاع حريق بخط أنابيب نفط عراقي يربط بين كركوك وتركيا

المصدر: الموصل - رويترز
أرشيفية
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قال مصدر أمني، لرويترز اليوم الأربعاء إن رجال الإطفاء تمكنوا من إخماد حريق في خط استراتيجي لأنابيب النفط في شمال العراق يربط بين مدينة كركوك الغنية بالنفط وميناء جيهان التركي.

وأضاف المصدر أن خط الأنابيب‭‭ ‬‬خارج الخدمة في الوقت الراهن.

وقال المصدر إن الحريق اندلع بعد انفجار ست عبوات ناسفة بالتعاقب في قرية عين الجحش، ضمن ناحية الشورة بمحافظة نينوى على بعد 70 كيلومتراً جنوب الموصل.

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